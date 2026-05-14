Самая красивая спортсменка Украины выступит в Бриллиантовой лиге. Где смотреть, расписание трансляций

Украинская прыгнуья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, стартует в Бриллиантовой лиги-2026 в китайском Сямене. Левченко вместе с еще одной украинкой Ириной Геращенко откроют сезон престижной серии соревнований уже 23 мая.

Прямую трансляцию турнира в Украине покажут платформы "Суспільне Спорт" и местные телеканалы "Суспільного". Начало соревнований в женских прыжках в высоту запланировано на 13:51 по киевскому времени.

Для Геращенко старт в Сямене станет первым выступлением в Бриллиантовой лиге с 2024 года: прошлый сезон она пропустила из-за беременности.

Левченко в последний раз выступала в финале Бриллиантовой лиги-2025. Тогда украинка остановилась в шаге от пьедестала, впервые за пять лет преодолев планку на высоте два метра.

На этапе в Китае украинки встретятся с рядом титулованных соперниц. Среди участниц заявлены бронзовый призер Олимпиады-2024 Элеанор Паттерсон, серебряный призер чемпионата мира-2025 Мария Жодзик, а также Имке Оннен, Морган Лейк, Ламара Дистин, Чэрити Хуфнагель, Лу Цзявень и Шао Юйци.

В нынешнем сезоне обе украинки уже выступали на чемпионате Украины в помещении. Левченко завоевала "серебро", а Геращенко стала обладательницей "бронзы". Кроме того, Юлия выиграла "серебро" чемпионата мира в помещении, разделив второе место еще с тремя спортсменками, а Геращенко после возвращения из декретного отпуска взяла "бронзу" на турнире Золотого тура в Белграде.

