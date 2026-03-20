Самая красивая легкоатлетка Украины впервые за 9 лет взяла медаль ЧМ. Видео

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала вице-чемпионкой мира на первенстве планеты в помещении, который в эти дни проходит в польской Торуни. 28-летняя уроженка Бахмута, которую называют самой красивой спортсменкой страны, продемонстрировала невероятную форму и впервые с 2017 года взяла медаль на турнире такого уровня.

Наша соотечественница феерически прошла все свои высоты, взяв с первой же попытки планку на 185, 189, 193 и 196 сантиметров. Того же результата украинка добилась и тогда, когда планку подняли на 1,99 метра. При этом все три конкурентки Левченко также покорили эту высоту.

После того, как сербка Александра Топич и австралийка Никола Олислагерс не смогли прыгнуть 2,01 метра, а еще одна украинка Ярослава Магучих преодолела планку с первой же попытки и оформила чемпионство, стало понятно, что Юлия будет на подиуме. Причем "серебро" ЧМ взяли сразу три спортсменки.

Для Левченко, для которой 1,99 метра стали личным рекордом сезона, медаль в Торуни стала первой за девять лет на чемпионатах мира. В последний раз она брала награду первенства в 2017 году в Лондоне, где также стала второй.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Левченко произвела фурор после того, как взяла "серебро" чемпионата Украины по легкой атлетике в помещении.

