Самая красивая спортсменка Олимпиады-2026 взяла 'золото' и вошла в историю. Видео

Китайская фристайлистка Эйлин Гу выиграла олимпийский титул в хафпайпе на Играх-2026 и установила абсолютный рекорд по количеству наград в истории в этой дисциплине. Победа в Ливиньо принесла 22-летней уроженке Сан-Франциско шестую медаль на Олимпиадах и вывела на первое место в таблице всех времен.

Видео дня

В финале женского хафпайпа на ОИ-2026 Эйлин показала результат 94,75 балла и завоевала "золото". "Серебро" получила Ли Фанхуэй, "бронза" досталась британке Зои Аткин.

После неудачной первой попытки Гу выполнила сильные второй и третий заезды и возглавила протокол.

Она добавила олимпийское "золото" к двум "серебрам", ранее выигранным в Ливиньо в биг-эйре и слоупстайле. Таким образом, общий показатель спортсменки на Играх достиг шести наград: три "золота" и три "серебра".

По этому показателю она превзошла канадца Микаэля Кингсбери и стала самой титулованной фристайлисткой в истории Олимпиад.

Финал первоначально планировали провести 21 февраля, однако его перенесли из-за сильного снегопада.

Гу сообщила, что испытывает усталость, но рада результату, подчеркнув, что ежедневно выкладывалась полностью и работала в режиме максимальной интенсивности.

Она добавила, что участие сразу в трех дисциплинах стало серьезным риском, поскольку пришлось пропустить часть тренировок в хафпайпе, однако отметила, что доверилась себе и не жалеет о принятом решении.

Китаянка стала единственной участницей, выступившей на этих Играх в биг-эйре, слоупстайле и хафпайпе. На Олимпиаде-2022 в Пекине она завоевала два "золота" и одно "серебро".

Гу родилась и выросла в Сан-Франциско, в 2019 году приняла решение выступать за Китай, страну своей матери.

Свой выбор она объясняла желанием способствовать развитию зимних видов спорта среди девушек в Китае.

Спортсменка свободно владеет мандаринским диалектом, окончила школу досрочно и набрала 1580 баллов из 1600 на экзамене SAT, после чего поступила в Стэнфордский университет.

Спортсменку часто называют одной из самых красивых участниц Олимпиады из-за ее модельной карьеры и активности в индустрии моды.

Она сотрудничает с агентством IMG Models, появлялась на обложках международных изданий и участвует в показах ведущих брендов.

По данным Forbes, ее годовой доход от спонсорских контрактов с компаниями Red Bull, Louis Vuitton, Tiffany & Co., Gucci и другими оценивается более чем в 20 миллионов долларов, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!