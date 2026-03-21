Самая красивая легкоатлетка Украины произвела фурор на ЧМ в Польше. Видео

Выступление Юлии Левченко на чемпионате мира в помещении в польском Торуне вызвало овации трибун. Украинка уверенно прошла дистанцию финала и поднялась на пьедестал, показав лучший результат сезона.

Видео дня

28-летняя уроженка Бахмута, которую называют самой красивой спортсменкой страны, завоевала "серебро" в прыжках в высоту, преодолев планку на отметке 1,99 м. Спортсменка провела серию без ошибок, беря все высоты с первой попытки до этого результата включительно. Комментатор не смог сдержать эмоций, закричав в прямом эфире: "Юлия Левченко, 1,99. Что это было? Вау! Фантастика!"

Украинка начала финал с успешных попыток на 1,85 м, 1,89 м и 1,93 м. На высоте 1,96 м она также не допустила ошибок, продолжив борьбу за медали.

Ключевым стал прыжок на 1,99 м, который Левченко выполнила с первой попытки. Этот результат стал ее лучшим в сезоне и позволил опередить конкуренток.

Высота 2,01 м спортсменке не покорилась. Победу с результатом 2,01 м одержала Ярослава Магучих, которая выиграла "золото".

Достижение Левченко стало частью исторического результата сборной Украины: впервые украинские легкоатлетки заняли две верхние ступени пьедестала на чемпионате мира.

Для Левченко эта награда стала первой медалью мирового первенства за последние девять лет. В сезоне 2026 года она также побеждала на турнире в Коттбусе с результатом 1,94 м и брала "серебро" чемпионата Украины, преодолев 1,96 м.

Комментируя свой успех Юлия рассказала, что сосредоточилась не на результатах, а на получении удовольствия от соревнований, и поблагодарила болельщиков за поддержку в трудный период.

