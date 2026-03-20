Левченко рассказала, с чем столкнулась перед тем, как спустя 9 лет вернуться на подиум ЧМ

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая впервые с 2017 года взяла медаль на чемпионате мира, призналась, что не концентрировалась на результатах. 28-летняя уроженка Бахмута подчеркнула, что с недавних пор к ней вернулось давно забытое чувство наслаждение от участия в соревнованиях.

Видео дня

Об этом Левченко заявила в интервью "Суспильне Спорт". Прыгунья в высоту, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины, также добавила, что благодарна всем болельщикам за поддержку в трудный период падения результатов и психологической усталости.

"Просто делала свое дело. Старалась наслаждаться. Это совершенно не зависело от той высоты, которую я взяла. Знала, что выйду и буду довольна любым результатом. Потому что вернуть эту радость к прыжкам и к соревнованиям – это занимало у меня очень много времени. Понимала: если медаль должна быть моя, то так и будет; если нет, ничего страшного, работаем дальше. На самом деле я очень благодарна всем, кто меня поддерживает и поддерживал. Независимо от результатов – я это чувствую. Это действительно дало мне такую мотивацию и возможность двигаться дальше. Это такой долгий-долгий процесс, в котором нет точки. Ты всегда должен учиться чему-то новому", – поделилась эмоциями Левченко.

Отметим, что Юлия взяла "серебро" мирового первенства в помещении в Торуни, разделив подиум с соотечественницей Ярославой Магучих, которая стала победительницей турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!