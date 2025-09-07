Самая красивая легкоатлетка Украины показала свою тренировку и поразила Instagram. Видео

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины, продолжает подготовку к выступлениям. У себя в Instagram 27-летняя уроженка Бахмута выложила небольшое видео с тренировки.

Видео дня

В ролике Юлия после небольшой разминки совершает несколько удачных прыжков.

"Идеально бывает очень редко, но мы к этому стремимся. Погода супер. Лучше, чем дождь, поэтому наслаждаемся" – прокомментировала свои занятия украинка.

В комментариях подписчики не смогли сдержать эмоций от увиденного, восхитившись внешностью прыгуньи.

Напомним, что 27 августа Левченко в швейцарском Цюрихе провела великолепный этап Бриллиантовой лиги, показав свой лучший результат за последние пять лет. Юлия взяла взяла планку на высоте 2,00 м, что стало личным рекордом сезона.

Позже стало известно, сколько заработала Левченко за шесть этапов Бриллиантовой лиги.

