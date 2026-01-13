Сама испугалась, что сделала. Видео поступка Марты Костюк в матче с Соболенко собрало 4.4 млн просмотров

Видео с эпизодом в финальном матче турнира в Брисбене между второй ракеткой Украины Мартой Костюк и белоруской Ариной Соболенко стремительно разошлось по соцсетям. За несколько дней ролик собрал 4,4 миллиона просмотров.

Видео дня

В одном из розыгрышей Костюк пробила смеш практически в упор по сопернице. Мяч при этом сорвался с ракетки и полетел значительно мягче, чем ожидалось, однако Соболенко не сумела на него среагировать и отбила удар в аут.

Сразу после эпизода телекамера выхватила крупный план Костюк. По выражению лица украинки было видно, что она сама не до конца понимает, как именно всё произошло: теннисистка выглядела растерянной и явно удивлённой собственным поступком.

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк эмоционально высказалась об Украине во время своей речи после финального матча турнира в Брисбене. 23-летняя киевлянка в решающем матче проиграла нейтральной теннисистке с белорусским паспортом Арине Соболенко (№1 WTA) – 4:6, 3:6.

После матча во время флеш-интервью на корте Соболенко внезапно начала хвалить украинку за старт сезона. В этот момент камера поймала реакцию Марты.

На пресс-конференции иностранная журналистка спросила у Костюк, почему она до сих пор говорит о войне в Украине на теннисных турнирах. В ответ наша соотечественница не сдержалась.

