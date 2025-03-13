С одного удара. Российский боксер, которого бил украинец в РФ, проиграл брутальным нокаутом чемпионский бой. Видео

Австралийский мексиканец Сесар Матео Тапиа (19-0-1, 12 КО) победил россиянина Сергея Воробьёва (20-4-2, 14 КО) в бою за вакантный титул IBF Inter-Continental в среднем весе. Поединок, прошедший в Сиднее на арене Hordern Pavilion, завершился досрочной победой Тапии в пятом раунде.

Видео дня

Бой начался неожиданно – Воробьёв, который выглядит значительно крупнее соперника, первым захватил инициативу. Однако Тапиа не ввязывался в открытую драку, предпочитая работать на контратаках. В конце второго раунда он красиво сконтрил россиянина левым хуком и захватил контроль над ходом встречи.

Постепенно мексиканец начал включать свой фирменный агрессивный стиль, наращивая давление. В пятом раунде он поймал Воробьёва мощным оверхэндом и одним ударом отправил его в тяжелый нокдаун. 30-летний уроженец Шлиссельбурга (Ленинградская область) поднялся, но рефери решил остановить поединок.

Таким образом, Тапиа завоевал пояс IBF Inter-Continental и продлил свою беспроигрышную серию, а Воробьёв потерпел четвёртое поражение в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Воробьев в 2020 году дрался с украинским боксером с армянскими корнями Кареном Чухаджяном и сенсационно проиграл ему на вечере бокса в Калининграде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!