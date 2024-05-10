'С ними сложно работать': Ребров высказался о важном решении УЕФА по Евро-2024

Решение Европейского футбольного союза (УЕФА) о расширении заявок участников ЧЕ-2024 в Германии с 23 до 26 игроков блокировалось топовыми сборными. Национальные команды из числа фаворитов турнира опасались ухудшения обстановки внутри коллективов из-за необходимости "отцеплять" игроков от состава на конкретный матч.

Об этом в интервью "Динамо" Киев от Шурика заявил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Наставник "сине-желтых" полностью поддержал решение УЕФА, а также отметил, что готовится объявить заявку на континентальное первенства 7 июня, как этого требует УЕФА.

"Я знаю, в чем была проблема в этом вопросе у топ-команд. Они не понимали, как использовать этих "лишних" футболистов в тренировочном процессе и каким образом потом "отцеплять" трех исполнителей от заявки на конкретный матч. У таких сборных много звезд, с ними сложно работать. У нас такой проблемы нет. Я благодарен всем ребятам – и тем, кто выходил на поле, и тем, кто не попадал в заявку. Мы всегда оставались единственной командой и именно благодаря этому вышли на Евро-2024", – сказал Ребров.

Напомним, сборная Украины сыграет в группе Е на Евро-2024, где ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии.

Как сообщал OBOZ.UA, основной защитник сборной Украины Виталий Миколенко досрочно завершил клубный сезон из-за травмы и поставив под сомнение участие в Евро-2024.

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