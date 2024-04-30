Сезон окончен: лидер сборной Украины сделал заявление о травме накануне Евро-2024

Основной защитник сборной Украины Виталий Миколенко избежал необходимости хирургического вмешательства после травмы, которую он получил в дерби "Эвертона" и "Ливерпуля". Футболист "ирисок" подвернул ногу и был заменен уже в перерыве матча чемпионата Англии.

На своей странице в социальной сети Indtagram Миколенко сообщил, что ему не понадобиться операция. Он поблагодарил всех болельщиков за поддержку и отметил, что сделает все для скорейшего возвращения в строй. В то же время Виталий добавил, что клубный сезон для него закончен.

"Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за слова поддержки, я все читаю и вижу. Мне не нужна операция и теперь моя цель – восстановиться как можно скорее и, надеюсь, увидимся на Евро. Эвертонцы, вы были потрясающими в этом сезоне, особенно в дерби. Увидимся в следующем сезоне, "ириски"!" – написал Миколенко.

Накануне журналист Виктор Вацко рассказал, что без операции футболисту понадобится до шести недель, что восстановиться после повреждения связок голеностопа.

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл за "Эвертон" 34 матча во всех турнирах. На счету украинского левого защитника два мяча в чемпионате.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) включил двух украинцев в список арбитров чемпионата Европы 2024 года.

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