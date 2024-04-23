Жаловался Ребров: УЕФА изменил регламент Евро-2024

Европейский футбольный союз (УЕФА) внес изменения в регламент проведения континентального первенства 2024 года в Германии. Комитет по провидению турниров национальных сборных проголосовал за расширение заявок участников чемпионата будущим летом.

Об этом информирует авторитетная британская телекорпорация Sky Sports. Делегаты поддержали инициативу тренеров сборных, которые выступят на Евро-2024, и увеличили количество игроков в заявочном списке. Теперь наставники смогут рассчитывать на 26 футболистов, а не 23, как это планировалась изначально.

Решение комитета должен ратифицировать исполком УЕФА, однако это лишь техническая деталь. Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров жаловался на то, что сможет заявить на первенство только 23 игроков.

"К сожалению, у нас ограниченная заявка из 23 игроков, хотя мы рассчитывали, что будет 26. Это еще большая ответственность на игроках, ведь только 23 места в сборной, и они должны максимально подготовиться, чтобы показать свои лучшие качества", – говорил Ребров.

Отметим, что подобное нововведение было опробовано на Евро-2020, когда УЕФА решил изменить регламент чемпионата из-за пандемии.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, где болельщики смогут смотреть матчи сборной Украины в финальной части чемпионата Европы-2024. А суперкомпьютер OCB Scores сделал прогноз на выступление "сине-желтых".

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