"Не собираюсь": Мальдера сделал заявление во возвращении Мудрика в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера признался, что с нетерпением ждет возвращения в команду вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика. Итальянский специалист выразил восторг в связи с завершением дисквалификации футболиста после допингового скандала.

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Об этом сам Мальдера заявил в интервью YouTube-каналу "Взбирна". По словам первого в истории "сине-желтых" иностранного наставника, он сделает все для плавной реинтеграции Мудрика в сборную и не будет оказывать на него давления, требуя немедленных результатов.

"Рассчитываю ли я на Михаила? Иметь в своем распоряжении игрока калибра Мудрика или не иметь — выбор очевиден. 100% лучше иметь. Мы все невероятно рады – руководство федерации, технический персонал и футболисты, с которыми я уже это обсуждал. Я помню, что он пропустил почти 2 года. Я жду Мудрика, но не собираюсь давить. Вернуться после такой паузы непросто. Это невероятно важный игрок для сборной Украины. Очень надеюсь, что он будет с нами на ближайшем сборе", – сказал Мальдера.

Напомним, в последний раз в футболка национальной команды Мудрик выходил на поле в ноябре 2024 года в матче с Албанией в Лиге наций. 25 сентября украинцы начнут выступление в новом розыгрыше турнира выездным поединком против Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаила Мудрика отстранили от тренировок с основным составом лондонского "Челси" после возвращения в футбол.

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