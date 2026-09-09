Бразильский легкоатлет во время награждения провернул самый необычный трюк в истории. Видео

Бразильский бегун-любитель Вальдемар Биспо Соуза Фильо, известный как Вальдемар Боро, прославился после местного забега Duque de Caxias в городе Жакобина, штат Баия. Спортсмен заранее договорился с 11 спонсорами и пообещал каждому из них появиться в кадре во время награждения.

Видео дня

Боро настолько рассчитывал попасть в число призеров, что еще до старта заключил соглашения с местными компаниями. Одним из условий договоренностей стало размещение логотипов спонсоров на фотографиях с пьедестала.

В итоге бегун финишировал пятым. По регламенту соревнований первые пять участников поднимались на расширенный пьедестал для награждения, поэтому Боро выполнил данное спонсорам обещание.

На церемонию он надел все 11 футболок одну поверх другой. Во время фотосессии спортсмен начал снимать их по очереди, после каждого снятия демонстрируя камерам логотип очередного спонсора.

Необычная сцена вызвала смех у зрителей и других участников соревнований. Видеозапись награждения распространилась в соцсетях, где пользователи стали называть Боро "гением маркетинга" и "бизнес-акулой" года.

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