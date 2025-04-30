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С кровью разбила россиянку в Мадриде: украинская теннисистка установила личный рекорд и готовится ко встрече с любимицей Лукашенко

Елена Павлова
Спорт Oboz
3 минуты
657
С кровью разбила россиянку в Мадриде: украинская теннисистка установила личный рекорд и готовится ко встрече с любимицей Лукашенко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№24 WTA) впервые в карьере вышла в четвертьфинал одного из самых престижных турниров грунтовой серии Mutua Madrid Open в Мадриде. В четвертом круге киевлянка разбила теннисистку из России Анастасию Потапову – 6:3, 6:2, обыграв представительницу страны-агрессорки во второй раз подряд.

Видео дня

Из-за блекаута, накрывшего накануне столицу Испании, организаторы пытались максимально уплотнить расписание, из-за чего поединок Костюк оказался последним в программе дня. Но Марта сделала все, чтобы поскорее отпустить зрителей домой. Матч длился 84 минуты, но мог закончиться и быстрее, если бы не падение украинки и медицинский тайм-аут.

С кровью разбила россиянку в Мадриде: украинская теннисистка установила личный рекорд и готовится ко встрече с любимицей Лукашенко

За время матча Костюк лишь один раз проиграла гейм на своей подаче и сделала пять ответных брейков. У Потаповой мало что получалось, хотя она очень старалась действовать агрессивно и гонять соперницу по корту. Первый сет закончился 6:3 в пользу Марты. Второй украинка вообще могла взять под ноль, если бы не досадное падение.

С кровью разбила россиянку в Мадриде: украинская теннисистка установила личный рекорд и готовится ко встрече с любимицей Лукашенко

При счете 4:0 во втором сете Костюк, пытаясь догнать мяч, поскользнулась у сетки и упала на корт. А потом на несколько секунд села и закрыла лицо руками. На мгновение все испугались, что Марта могла получить серьезную травму. Однако украинка отделалась малой кровью – разбитым коленом и счесанной ладонью.

С кровью разбила россиянку в Мадриде: украинская теннисистка установила личный рекорд и готовится ко встрече с любимицей Лукашенко

Костюк пришлось взять медицинский тайм-аут и обратиться за помощью к врачу, который остановил кровь и заклеил рану. Однако после возвращения на корт киевлянка не сразу смогла найти свой ритм, ведь хоть повреждение и было несерьезным, во время движения, безусловно, чувствовался дискомфорт и небольшая боль.

А вот Потапова попыталась воспользоваться ситуацией и максимально скачать Марту, однако украинка отдала ей всего два гейма, после чего поставила собралась и поставила точку в этом поединке – 6:3, 6:2.

С кровью разбила россиянку в Мадриде: украинская теннисистка установила личный рекорд и готовится ко встрече с любимицей Лукашенко

"Я просто достаточно сильно упала, но все будет хорошо. Это был мой первый матч на центральном стадионе за семь лет. Это мой седьмой сезон здесь, поэтому это очень приятно. Я люблю Мадрид, люблю эту атмосферу, и это мой лучший результат на этом турнире. Я очень рада, что зрители остались до конца. Роджер, Новак... ну или Карлос. Поэтому я очень счастлива, что вышла в четвертьфинал", – поделилась киевлянка.

Костюк третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000 и впервые сделает это на почве. Ранее она доходила до этой стадии в Индиан-Уэллс в 2024 году и в Дохе в 2025-м.

С кровью разбила россиянку в Мадриде: украинская теннисистка установила личный рекорд и готовится ко встрече с любимицей Лукашенко
С кровью разбила россиянку в Мадриде: украинская теннисистка установила личный рекорд и готовится ко встрече с любимицей Лукашенко
С кровью разбила россиянку в Мадриде: украинская теннисистка установила личный рекорд и готовится ко встрече с любимицей Лукашенко

За место в полуфинале украинка сразится с первой ракеткой мира, "нейтральной" белорусской Ариной Соболенко, которой до этого проиграла оба очных поединка – в 2021 году в Дубае и в 2023 – на "Ролан Гаррос". Однако сейчас Марта в очень хорошей форме, потому вполне может отправить из Мадрида любимицу диктатора РБ Лукашенко.

Ранее в четвертьфинал в Мадриде вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей будет японка Моюка Учиджима.

С кровью разбила россиянку в Мадриде: украинская теннисистка установила личный рекорд и готовится ко встрече с любимицей Лукашенко

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