С кровью разбила россиянку в Мадриде: украинская теннисистка установила личный рекорд и готовится ко встрече с любимицей Лукашенко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№24 WTA) впервые в карьере вышла в четвертьфинал одного из самых престижных турниров грунтовой серии Mutua Madrid Open в Мадриде. В четвертом круге киевлянка разбила теннисистку из России Анастасию Потапову – 6:3, 6:2, обыграв представительницу страны-агрессорки во второй раз подряд.

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Из-за блекаута, накрывшего накануне столицу Испании, организаторы пытались максимально уплотнить расписание, из-за чего поединок Костюк оказался последним в программе дня. Но Марта сделала все, чтобы поскорее отпустить зрителей домой. Матч длился 84 минуты, но мог закончиться и быстрее, если бы не падение украинки и медицинский тайм-аут.

За время матча Костюк лишь один раз проиграла гейм на своей подаче и сделала пять ответных брейков. У Потаповой мало что получалось, хотя она очень старалась действовать агрессивно и гонять соперницу по корту. Первый сет закончился 6:3 в пользу Марты. Второй украинка вообще могла взять под ноль, если бы не досадное падение.

При счете 4:0 во втором сете Костюк, пытаясь догнать мяч, поскользнулась у сетки и упала на корт. А потом на несколько секунд села и закрыла лицо руками. На мгновение все испугались, что Марта могла получить серьезную травму. Однако украинка отделалась малой кровью – разбитым коленом и счесанной ладонью.

Костюк пришлось взять медицинский тайм-аут и обратиться за помощью к врачу, который остановил кровь и заклеил рану. Однако после возвращения на корт киевлянка не сразу смогла найти свой ритм, ведь хоть повреждение и было несерьезным, во время движения, безусловно, чувствовался дискомфорт и небольшая боль.

А вот Потапова попыталась воспользоваться ситуацией и максимально скачать Марту, однако украинка отдала ей всего два гейма, после чего поставила собралась и поставила точку в этом поединке – 6:3, 6:2.

"Я просто достаточно сильно упала, но все будет хорошо. Это был мой первый матч на центральном стадионе за семь лет. Это мой седьмой сезон здесь, поэтому это очень приятно. Я люблю Мадрид, люблю эту атмосферу, и это мой лучший результат на этом турнире. Я очень рада, что зрители остались до конца. Роджер, Новак... ну или Карлос. Поэтому я очень счастлива, что вышла в четвертьфинал", – поделилась киевлянка.

Костюк третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000 и впервые сделает это на почве. Ранее она доходила до этой стадии в Индиан-Уэллс в 2024 году и в Дохе в 2025-м.

За место в полуфинале украинка сразится с первой ракеткой мира, "нейтральной" белорусской Ариной Соболенко, которой до этого проиграла оба очных поединка – в 2021 году в Дубае и в 2023 – на "Ролан Гаррос". Однако сейчас Марта в очень хорошей форме, потому вполне может отправить из Мадрида любимицу диктатора РБ Лукашенко.

Ранее в четвертьфинал в Мадриде вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей будет японка Моюка Учиджима.

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