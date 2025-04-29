Свитолина установила феноменальное достижение XXI века

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в число рекордсменок мирового тенниса, став лишь четвёртым игроком в XXI веке, которому удалось выиграть 10 матчей подряд на грунтовом покрытии. Серия продолжается с середины апреля и охватывает сразу три турнира.

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Победная полоса началась на Кубке Билли Джин Кинг, где сборная Украины с участием Свитолиной обыграла команды Польши и Швейцарии. Затем Элина триумфально выступила в Руане, завоевав титул, а на турнире WTA 1000 в Мадриде обыграла уже трёх соперниц — Сонай Картал, Елену Рыбакину и, в последнем матче, Марию Саккари.

Именно победа над Саккари (6:3, 6:4) стала десятой подряд для украинской теннисистки на грунте. При этом Свитолина не проиграла ни одного сета за всю серию — все 10 матчей она завершила со счётом 2:0. Это позволило ей обновить личный рекорд: 20 выигранных сетов подряд. Предыдущее достижение (16 сетов) датировалось 2013 годом.

Ранее подобных результатов на грунте в XXI веке добивались только Серена Уильямс, Флавия Пеннетта и Бернарда Пера. Комментируя этот успех Свитолина призналась, что довольна своей формой и старается не загадывать наперёд, сосредотачиваясь на здоровье и ближайших матчах.

В четвертьфинале мадридского турнира украинке предстоит встретиться с японкой Моюкой Учидзимой (56-я в рейтинге WTA). В случае победы Свитолина приблизится к своему главному рекорду – серии из 12 побед подряд, установленной в 2013 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 апреля Свитолина в 1/16 финала обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 6:3, 6:4.

Рыбакина хоть и выступает за Казахстан, но является уроженкой Москвы, а во время победного для себя Wimbledon-2022 делала вид, что не понимает вопроса о войне в Украине. Тем не менее Свитолина сразу после победы достаточно неожиданно решила поприветствовать соперницу.

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