Изуродованные квартиры, авто и отель: появились кадры последствий атаки РФ на Подольский район Киева. Фото и видео

В ночь на 16 апреля страна-агрессор Россия устроила очередную атаку на Киев. Враг запустил по Киеву баллистические ракеты, в разных районах города прогремела серия взрывов. В результате атаки врага на столицу погибли 4 человека, среди которых 12-летний мальчик. 45 киевлян пострадали, 26 из них были госпитализированы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В частности, в Подольском районе разрушениям подверглись многоэтажки, частные дома, частично разрушена гостиница, изуродованы машины.

Что известно об обстреле Подольского района столицы 16 апреля

В Подольском районе БпЛА попал в жилой дом.

"В Подольском районе вражеский БпЛА буквально влетел в 18-этажку. Летел очень низко. Экстренные службы направляются на место", – написал Кличко в 7 утра.

Также сообщается о попадании обломков ракеты в 16-этажку, кроме того, обломки разрушили частный дом, из-под завалов достали мать с ребенком.

"Произошло попадание обломков ракеты в 6 этаж 16-этажного жилого дома. Без возгорания. В результате падения обломков частично разрушен частный дом. Из-под завалов спасли ребенка и его мать", – сообщил Кличко.

Также было попадание в нежилое здание. Обломки упали в нескольких локациях, на одной из которых, в жилом доме, произошел пожар на первом этаже. Кроме того, в другой многоэтажке повреждены окна. Обломки частично разрушили трехэтажное здание мини-отеля и повредили близлежащие дома.

Взрывной волной повреждено много автомобилей, в газоне осталась воронка от падения ракеты.

Что известно о российской атаке на Украину 16 апреля

В ночь на 16 апреля страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на украинские города. Под ударом находились Киев, Днепр, Одесса, Харьков и Черкассы. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов, есть жертвы и раненые.

Также мы писали о том, что в Одессе в результате российской атаки погибли 9 человек, 23 пострадали. Повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

