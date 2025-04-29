Впервые в карьере! Свитолина выиграла многострадальный матч на супертурнире в 'блэкаутной' Испании. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№17 WTA) впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000Mutua Madrid Open с призовым фондом в 9 млн долларов, одолев гречанку Марию Саккари (№82 WTA) со счётом 6:3, 6:4. Матч в Мадриде оказался непростым — его перенесли из-за массового отключения электричества в Европе, что сделало ситуацию уникальной даже по меркам профессионального тура.

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Свитолина, ранее никогда не проходившая дальше четвёртого круга на этом турнире, сумела собраться и уверенно справилась с соперницей менее чем за два часа.

Для украинской теннисистки эта победа стала десятой подряд — такую серию Элина показывала в последний раз ещё в 2018 году. При этом она реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов, дважды подала навылет и всего раз допустила двойную ошибку.

Поединок стал пятым очным между Свитолиной и Саккари. Теперь счёт в личных встречах — 3:2 в пользу украинки. Впервые они сыграли друг с другом на грунтовом покрытии.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Моюка Учидзима (Япония) — Екатерина Александрова (Россия).

Как сообщал OBOZ.UA, 28 апреля Свитолина в 1/16 финала обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 6:3, 6:4.

Рыбакина хоть и выступает за Казахстан, но является уроженкой Москвы, а во время победного для себя Wimbledon-2022 делала вид, что не понимает вопроса о войне в Украине. Тем не менее Свитолина сразу после победы достаточно неожиданно решила поприветствовать соперницу.

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