С Кличко и Михайлюком: Украина назвала состав на ключевые матчи отбора ЧМ-2027

Мужская сборная Украины 19 июня начнет подготовку к заключительным матчам первого этапа квалификации ЧМ-2027 по баскетболу. 2 июля наша национальная команда сыграет номинально домашний матч в Риге на паркете Xiaomi Arena (Арена Рига) против Грузии(билеты здесь), а 5 июля в Копенгагене будет противостоять Дании.

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Главный тренер команды Айнарс Багатскис определился с ростером на предстоящие поединки: Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Денис Лукашов ("Ригас Зелли", Латвия), Егор Сушкин ("Киев-Баскет", Украина), Илья Тыртышник (Basket Academy Catarzano, Италия), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Иван Ткаченко ("Задар", Хорватия), Александр Кобзистый (Университет Орегона, США), Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан), Артем Ковалев ("Янки Арк", Тайвань), Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния), Даниил Шелист ("Овьедо", Испания), Даниил Сипало ("Днепр", Украина), Максим Кличко (Университет Восточной Каролины, США), Дмитрий Скапинцев ("Хапоэль" Иерусалим, Израиль),

Сбор начнется с тренировок, а уже 25 июня украинцы проведут первый контрольный матч – против сборной Анголы. 28 июня команда сыграет контрольный поединок против сборной Литвы в Шяуляе.

После четырех туров уверенно лидирует сборная Испании, которая одержала четыре победы в четырех матчах и уже гарантировала себе выход в следующий этап. Сборная Украины идет второй с двумя победами и двумя поражениями. Грузия – третья с таким же балансом, и также обеспечила себе путевку дальше. Дания пока не имеет ни одной победы.

Для выхода в следующий этап сборной Украины в оставшихся матчах нужно выполнение хотя бы одного из условий: поражение Дании от Испании, победа Украины над Грузией или поражение от Дании с разницей не более 17 очков.

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