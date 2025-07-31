'С этого момента она больше не шевелилась'. Стали известны подробности гибели семикратной чемпионки мира по биатлону

Партнёрша Лауры Дальмайер по восхождению Марина Краусс рассказала подробности гибели 31-летней экс-биатлонистки. По её словам, к трагедии привели ухудшившиеся погодные условия, камнепад и неудачное совпадение обстоятельств.

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По словам Краусс, в момент трагедии она уже находилась на следующем месте для спуска, а Дальмайер только подходила. Обе альпинистки приняли решение развернуться, не дойдя до вершины.

"Я видела, как в Лауру попал огромный камень, а затем её отбросило на скалу", — рассказала Краусс в интервью Bayerischer Rundfunk. По её словам, удар пришёлся прямо в голову.

"С того самого момента она больше не шевелилась. Я никак не могла добраться до неё безопасно", — пояснила Краусс. Она подала сигнал тревоги, но безрезультатно: "Она не двигалась, не подавала признаков жизни. Я звала её, но она не реагировала".

По словам Краусс, добраться до тела Лауры без угрозы собственной жизни было невозможно. Убедившись, что не может помочь, она начала спуск.

Как утверждает Краусс, согласно прогнозу погоды условия для восхождения изначально были хорошими, и обе альпинистки были уверены в своих технических способностях. Однако позже в течение дня ситуация изменилась — снег стал рыхлым.

"Мы приняли решение развернуться до того, как дошли до вершины. Если бы мы вышли всего на полчаса раньше, мы бы успели спуститься до начала всего этого", — подытожила она.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер стала жертвой камнепада на пике Лайла, а ее смерть шокировала весь спортивный мир.

Немка была одной из тех, кто не стал молчать о войне в Украине. В 2022-м году она эмоциональная отреагировала на вторжение России в нашу страну.

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