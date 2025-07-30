Легенда биатлона Лаура Дальмайер погибла в 31 год: все подробности трагедии в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер объявлена погибший после камнепада в Пакистане. 31-летняя немка занималась альпинизмом в горах Каракорум, а в понедельник на высоте 5700 метров вместе с напарницей оказалась под завалами.

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Об этом информирует BILD со ссылкой на Немецкое информационное агентство (DPA). Спасательная операция на месте трагедии была осложнена рельефом местности, а также плохой погодой. После возобновления работ 30 июля было определено, что смерть прославленной спортсменки наступила мгновенно.

Сейчас извлечение ее тела невозможно из-за опасности нового камнепада на пике Лайла. При этом Дальмайер в своем завещании указала, чтобы в случае ее гибели спасатели не рисковали своими жизнями, а оставили останки в горах. Отметим, что напарница Лауры Марина Краусс сумела выбраться из-под завала – именно она сообщила об инциденте и вызвала спасателей.

КТО ТАКАЯ ЛАУРА ДАЛЬМАЙЕР: БИОГРАФИЯ БИАТЛОНИСТКИ

Лаура Дальмайер считается одной из самых выдающих биатлонисток всех времен. Она дебютировала на высшем уровне 1 марта 2013 года на этапе Кубка мира в Осло, а первый титул чемпионки мира выиграла в 2015-м в командой эстафете.

За свою карьеру она невероятные 71 раз поднималась на подиум на этапах КМ, чемпионатах мира и Олимпийских играх, из которых 35 – на высшую ступень пьедестала.

В 2017-2018 годах немка добилась фантастических результатов: она выиграла Большой Хрустальный глобус на Кубке мира, взяла пять золотых медалей на ЧМ-2017, а на Играх в Пхенчхане дважды стала олимпийской чемпионкой и один раз бронзовой призеркой.

В 2019 году 25-летняя Дальмайер сенсационно объявила о завершении карьеры. Спортсменка объяснила это физическим и эмоциональным истощением.

Она работала экспертом на телеканале ZDF и увлеклась альпинизмом. В 2023-м году она стала сертифицированным горным гидом и установила рекорд скорости, взобравшись на вершину Ама-Даблам в Непале.

Трагично, что в 2022 году в горах Патагонии погиб возлюбленный Дальмайер Роберт Гразеггер. Ему было 28 лет, когда он попал под лавину при сходе на Агуджа Гийоме.

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