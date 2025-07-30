'Вы в наших сердцах. #Ukraine': что погибшая Лаура Дальмайер писала о войне в Украине

Легендарная немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер трагически погибла в горах Пакистана в возрасте 31 года. Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира стала жертвой камнепада на пике Лайла, а ее смерть шокировала весь спортивный мир.

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Дальмайер была одной из тех, кто не стал молчать о войне в Украине. В 2022-м году немка эмоциональная отреагировала на вторжение России в нашу страну.

25 февраля на своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала фото Елены Пидгрушной и сборной Украины по биатлону со словами "Спорт связывает, вы в наших мыслях и сердцах" и хештегом #ukraine, а затем призвала остановить агрессию РФ.

"Что происходит в наши дни в нашем мире? Как это возможно, что люди стреляют в других людей? Так ужасно наблюдать за этой жестокой войной в Украине! Давайте держаться вместе и пошлем знак мира и любви! Это наш мир – как бы мне хотелось, чтобы мы все могли жить мирно и достойно на этой прекрасной планете", – написала Лаура 31 марта, добавив к посту черно-белый снимок.

Напомним, Лаура Дальмайер является одной из самых выдающихся биатлонисток в истории. Она дважды выиграла "золото" Олимпийских игр, семь раза становилась чемпионкой мира и завоевывала Большой Хрустальный глобус Кубка планеты.

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