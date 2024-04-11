С 'альтернативной Олимпиады' в России разбегаются страны-участники

Игры БРИКС, которые пафосно организовывает Россия в преддверии октябрьского саммита БРИКС, и которые запланированы с 11 по 24 июня в Казани, теряют участников. БРИКС – межправительственная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

Спортивные игры БРИКС российские пропагандисты окрестили "альтернативной Олимпиадой". По замыслу россиян, эти соревнования должны заменить для их атлетов реальную Олимпиаду, куда РФ не пустили.

Еще 4 апреля рупор Кремля гордо отчитался о том, что в Играх БРИКС примут участие представители 74 стран, а число участников составит "более 4,7 тыс. человек".

Спустя неделю цифры неожиданно изменились. Глава Минспорта РФ Олег Матыцин в интервью РИА Новости заявил, что "свое участие подтвердили более 50 стран".

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян, прошедших квалификацию к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий

После этого российские спортивные федерации начали одна за одной отказываться от поездки во Франци.В декабре прошлого года сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики.

1 апреля лидеры сборной России по парусному спорту отказались от участия в квалификации к Олимпийским играм 2024 года и, соответственно от самих Игр. Также в Париж не поедут стрелки из лука. Не собираются выступать на Олимпиаде-2024 и российские гребцы.

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