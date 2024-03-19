Новый флаг России, гимн и новый запрет. МОК вынес официальное решение по РФ на Олимпиаде-2024

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение, которые касаются участию спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде-2024 в Париже. МОК определил, что у тех атлетов из РФ и Беларуси, которые будут допущены исключительно в нейтральном статусе (AIN), будет свой специальный флаг, гимн, и им будет запрещено участвовать в церемонии открытия ОИ-2024.

Также на сайте МОК был опубликовано новый гимн России на ОИ. В гимне нет слов, и он был создан исключительно для этой цели. Медали, выигранные AIN, не будут отображаться в таблице медалей НОК.

AIN не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия, поскольку являются индивидуальными спортсменами. Но им будет предоставлена ​​возможность испытать это событие. Это тот же сценарий, который использовался для независимых олимпийских участников Олимпийских игр в Барселоне 1992 года (из бывшей Югославии).

Решение об участии AIN в церемонии закрытия будет принято позднее, учитывая, что на церемонию закрытия выходят не команды, а все спортсмены вместе.

Во время церемоний победы будет поднят флаг AIN и исполнен гимн AIN.

Также МОК напомнил, что строгие условия допуска для нейтральных спортсменов в индивидуальном порядке на Играх в Париже 2024 года, установленные Исполкомом МОК в декабре, являются теми же условиями, при которых квалифицировались спортсмены, а именно:

1. Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортом будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN).

2. Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом не рассматриваются.

3. Спортсмены, активно поддерживающие войну, не будут допущены к участию или участию в соревнованиях. Вспомогательный персонал, активно поддерживающий войну, не будет введен.

4. Спортсмены, заключившие контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию или участию в соревнованиях. Вспомогательный персонал, заключивший контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не будет допущен.

5. Любой такой индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все другие участвующие спортсмены, должен будет соответствовать всем антидопинговым требованиям, применимым к нему в преддверии и во время Олимпийских игр в Париже 2024 года, и особенно тем, которые изложены в антидопинговых правилах. Допинговые правила МФ.

6. Санкции против виновных в войне – российских и белорусских государств и правительств – остаются в силе на время Олимпийских игр в Париже 2024 года. Это означает, в частности, что:

Никакой флаг, гимн, цвета или какие-либо другие символы России или Беларуси не будут вывешиваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года ни на каком официальном месте или на каком-либо официальном мероприятии.

Ни одно российское или белорусское правительство или государственные чиновники не будут приглашены или аккредитованы на Олимпийские игры в Париже 2024 года.

Как и все другие спортсмены, AIN должны будут подписать Условия участия, применимые к Парижу 2024 года. Они содержат обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, включая "Мирную миссию Олимпийского движения

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