Новый флаг России, гимн и новый запрет. МОК вынес официальное решение по РФ на Олимпиаде-2024
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение, которые касаются участию спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде-2024 в Париже. МОК определил, что у тех атлетов из РФ и Беларуси, которые будут допущены исключительно в нейтральном статусе (AIN), будет свой специальный флаг, гимн, и им будет запрещено участвовать в церемонии открытия ОИ-2024.
Также на сайте МОК был опубликовано новый гимн России на ОИ. В гимне нет слов, и он был создан исключительно для этой цели. Медали, выигранные AIN, не будут отображаться в таблице медалей НОК.
- AIN не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия, поскольку являются индивидуальными спортсменами. Но им будет предоставлена возможность испытать это событие. Это тот же сценарий, который использовался для независимых олимпийских участников Олимпийских игр в Барселоне 1992 года (из бывшей Югославии).
- Решение об участии AIN в церемонии закрытия будет принято позднее, учитывая, что на церемонию закрытия выходят не команды, а все спортсмены вместе.
- Во время церемоний победы будет поднят флаг AIN и исполнен гимн AIN.
Также МОК напомнил, что строгие условия допуска для нейтральных спортсменов в индивидуальном порядке на Играх в Париже 2024 года, установленные Исполкомом МОК в декабре, являются теми же условиями, при которых квалифицировались спортсмены, а именно:
1. Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортом будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN).
2. Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом не рассматриваются.
3. Спортсмены, активно поддерживающие войну, не будут допущены к участию или участию в соревнованиях. Вспомогательный персонал, активно поддерживающий войну, не будет введен.
4. Спортсмены, заключившие контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию или участию в соревнованиях. Вспомогательный персонал, заключивший контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не будет допущен.
5. Любой такой индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все другие участвующие спортсмены, должен будет соответствовать всем антидопинговым требованиям, применимым к нему в преддверии и во время Олимпийских игр в Париже 2024 года, и особенно тем, которые изложены в антидопинговых правилах. Допинговые правила МФ.
6. Санкции против виновных в войне – российских и белорусских государств и правительств – остаются в силе на время Олимпийских игр в Париже 2024 года. Это означает, в частности, что:
- Никакой флаг, гимн, цвета или какие-либо другие символы России или Беларуси не будут вывешиваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года ни на каком официальном месте или на каком-либо официальном мероприятии.
- Ни одно российское или белорусское правительство или государственные чиновники не будут приглашены или аккредитованы на Олимпийские игры в Париже 2024 года.
Как и все другие спортсмены, AIN должны будут подписать Условия участия, применимые к Парижу 2024 года. Они содержат обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, включая "Мирную миссию Олимпийского движения
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