'Положительного решения быть не может'. Россия отказалась от участия в Олимпийских играх-2024 на турнире по гребле

Российские гребцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже и не выступят в квалификационных соревнованиях к Играм-2024, сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР). Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян, прошедших квалификацию к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий

"Тренерский штаб сборной команды совместно со спортсменами после обсуждения на общем собрании приняли решение об отказе от участия в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже на условиях-обязательствах, обозначенных Международной федерацией гребного спорта (Worldrowing) и МОК", – говорится в заявлении ФГСР.

В ФГСР считают, что ситуация, сложившаяся в данный момент "противоречит всем спортивным нормам и законам".

"Спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия. Нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства. В такой постановке вопроса положительного решения быть не может", – уверены в ФГСР.

Отметим, что это не первая российская федерация, которая отказывается от Олимпиады-2024. В декабре прошлого года сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики.

1 апреля лидеры сборной России по парусному спорту отказались от участия в квалификации к Олимпийским играм 2024 года и, соответственно от самих Игр. Также в Париж не поедут стрелки из лука.

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