Россиянин угрожает Усику: стало известно, к какой катастрофе может привести бой с Верхувеном для украинца

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) может столкнуться с проблемой из-за проведения боя с Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). Наш соотечественник выстави на кон поединка пояс Всемирного боксерского совета (WBC), что может поставить под угрозу другие его титулы.

Об этом информирует Sky Sports. В частности, Усик с августа-2023 не проводил защиты пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), регулярным чемпионом которой является россиянин Мурат Гассиев (33-2 26 КО), который намерен добиться проведения боя за полноценный титул и попытаться взять реванш у украинца за разгромное поражение в июле 2018 года.

Также британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО), который 4 апреля подерется с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО), является претендентом на пояс Международной федерации бокса (IBF). По линии этой организации наш чемпион вообще ни разу не проводил обязательных защит.

Таким образом, нашего соотечественника могут вынудить освободить титулы WBA и IBF. Ранее Усик отказался от пояса Всемирной боксерской организации (WBO), отказавшись от боя с Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).

Напомним, бой украинца и Верхувена, который представляет Нидерланды и является легендой кикбоксинга, состоится 23 мая в Египте. На минувших выходных WBC санкционировал добровольную защиту Александром своего пояса в бою с Рико. А искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером.

