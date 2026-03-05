'Это вызов': Зеленский высказался о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию с ПВО и ценами на энергоносители

Война на Ближнем Востоке может повлиять на безопасность и энергетическую ситуацию в мире, в том числе и в Украине. Среди возможных последствий – изменения в поставках систем противовоздушной обороны и колебания мировых цен на энергоносители.

Видео дня

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Rai Italia. Таким образом президент прокомментировал вопрос о потенциальных рисках для Украины.

Президент подчеркнул, что ранее иранский режим активно помогал России оружием, которое использовалось в войне против Украины. По его словам, сейчас риски новых поставок со стороны Ирана уменьшились.

В то же время проблема полностью не исчезла. По словам Зеленского, Россия получила от Ирана технологии и лицензии, которые позволили ей наладить собственное производство соответствующих ракет и беспилотников.

Отдельное беспокойство, по словам президента, вызывают сигналы от США относительно возможного продолжения военной операции на Ближнем Востоке. В таком случае Вашингтон может потребовать больше систем противовоздушной обороны для собственных нужд и защиты союзников.

"И также будут тщательно смотреть на возможности своих производств РАС-2, РАС-3: это ракеты-перехватчики для "петриотов". То есть беспокойство такое, что в случае долгой войны Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины", – сказал президент.

Отдельно Зеленский высказался по теме энергетики и возможного влияния конфликта на мировые рынки.

По его словам, нынешний энергетический кризис в Украине прежде всего связан с войной России против нашего государства. В то же время боевые действия в регионе Ближнего Востока могут влиять на глобальный рынок энергоносителей.

В частности, из-за военной напряженности могут возникать проблемы с поставками нефтепродуктов, что способно вызвать колебания мировых цен.

"Понятно также, что импорт нефтепродуктов из-за боевых действий уменьшен или полностью заблокирован. Это уже влияет на мировые цены на энергоносители. Это вызов, и я думаю, что все страны будут над ним работать", – сказал он.