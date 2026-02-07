Россияне устроили скандал. Знаменитому российскому фигуристу запретили выступать на Олимпиаде-2026 под 'Парфюмера'

Российский фигурист Петр Гуменник будет вынужден заменить короткую программу на Олимпиаде-2026 в Милане из-за проблем с авторскими правами на музыку "Парфюмер". Соревнования среди мужчин начинаются через три дня, а решение по музыке нужно принять в ближайшие часы.

Команда спортсмена узнала о проблемах с композицией только вчера, а вылет Петра на Игры запланирован на завтра. Мама Гуменника заявила, что правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета. Елена Гуменник подчеркнула: "Очень жаль, что для кого-то сотрудничество с россиянами стало неприемлемым, очень обидно за Петра и это кажется несправедливым".

Если вопрос с музыкой не удастся решить оперативно, Гуменник будет вынужден использовать прошлогоднюю короткую программу "Дюна". Эксперты отмечают, что заменить музыку в готовой постановке практически невозможно за столь короткое время, особенно учитывая сюжетную привязку элементов и костюмов к "Парфюмеру".

Известно, что под фрагменты саундтрека к фильму выступает и американский дуэт Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко в произвольном танце, при этом их музыка согласована. Это вызвало вопросы у болельщиков о разной трактовке авторских прав и возможной дискриминации российских спортсменов.

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал ситуацию: "Никогда такого не было, и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?"

В соцсетях реакция была резко негативной: пользователи обвиняли МОК и правообладателей в несправедливости и дискриминации. "Стыд и позорище правообладателям и МОК", "Это фашизм со стороны международных структур", "Известно, что разрешение отозвали именно для русского атлета — а МОК при этом что делает?" — писали болельщики.

Многие отметили, что подобная ситуация ударяет по спортсмену в самый критический момент, когда менять программу уже практически невозможно.

Петр Гуменник должен выступить с короткой программой 10 февраля.

