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"Россия – главное зло. Нашли крайнего": чемпион ОИ из РФ наехал на украинку из-за бойкота россиян

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Россия – главное зло. Нашли крайнего': чемпион ОИ из РФ наехал на украинку из-за бойкота россиян

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев набросился с критикой на трехкратную чемпионку Европы Ирину Коляденко за отказ пожимать руку российским соперницам. Бывший биатлонист оскорбительно высказался в адрес украинской борчихи, намекнув, что наши соотечественники ведут себя по-свински.

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Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот, не вдаваясь в причины такого отношения украинцев к представителям страны-агрессорки, обозвал наши спортсменов людьми с "промытыми мозгами".

"Россия – главное зло. Нашли крайнего": чемпион ОИ из РФ наехал на украинку из-за бойкота россиян
"Россия – главное зло. Нашли крайнего": чемпион ОИ из РФ наехал на украинку из-за бойкота россиян

"Разум украинских спортсменов замутнен, им промыли мозги ядовитой пропагандой. Они отовсюду слышат одно и то же, что Россия – главное зло и виновник всех их бед. Западные политики нашли крайнего – Россию. Бесконечный поток лжи о нашей стране идет и идет, и люди постепенно начинают верить в эту ложь. Есть же такое выражение, что если все время говорить человеку, что он свинья, через некоторое время он может захрюкать. Вот так же и украинцы, украинские спортсмены поверили в то, что Россия – это что-то очень плохое", – сказал Васильев.

Дмитрий Васильев.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возмутился решением Коляденко игнорировать представителей РФ.

"Россия – главное зло. Нашли крайнего": чемпион ОИ из РФ наехал на украинку из-за бойкота россиян

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе Ольга Хорошавцева сделала вид, что на ней не сказывается отказ украинок пожимать ей руку и фотографироваться на награждении.

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