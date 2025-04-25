'Россия – главное зло. Нашли крайнего': чемпион ОИ из РФ наехал на украинку из-за бойкота россиян

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев набросился с критикой на трехкратную чемпионку Европы Ирину Коляденко за отказ пожимать руку российским соперницам. Бывший биатлонист оскорбительно высказался в адрес украинской борчихи, намекнув, что наши соотечественники ведут себя по-свински.

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Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот, не вдаваясь в причины такого отношения украинцев к представителям страны-агрессорки, обозвал наши спортсменов людьми с "промытыми мозгами".

"Разум украинских спортсменов замутнен, им промыли мозги ядовитой пропагандой. Они отовсюду слышат одно и то же, что Россия – главное зло и виновник всех их бед. Западные политики нашли крайнего – Россию. Бесконечный поток лжи о нашей стране идет и идет, и люди постепенно начинают верить в эту ложь. Есть же такое выражение, что если все время говорить человеку, что он свинья, через некоторое время он может захрюкать. Вот так же и украинцы, украинские спортсмены поверили в то, что Россия – это что-то очень плохое", – сказал Васильев.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возмутился решением Коляденко игнорировать представителей РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе Ольга Хорошавцева сделала вид, что на ней не сказывается отказ украинок пожимать ей руку и фотографироваться на награждении.

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