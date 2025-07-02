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"Россия будет в полноценном статусе, с флагом и гимном". Роднина сказала, когда РФ вернется в мировой спорт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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'Россия будет в полноценном статусе, с флагом и гимном'. Роднина сказала, когда РФ вернется в мировой спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила мнение, что к Олимпиаде 2030 года Россия может вернуться в международный спорт в полном статусе – с национальным флагом и гимном. Сейчас российские спортсмены участвуют в соревнованиях только под нейтральным флагом, а во многих дисциплинах и вовсе отстранены.

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"Выступать с флагом и гимном России – желание святое. Но в каком статусе и когда нас допустят, будут решать не спортсмены. В командных видах спорта мы до сих пор не допущены. Возможно, на следующей Олимпиаде мы будем в полноценном статусе. Да, пять лет – не очень оптимистично, но как есть", – заявила Роднина в интервью "Матч ТВ", отметив, что в этом направлении работают Минспорт, Олимпийский комитет и правительство.

"Россия будет в полноценном статусе, с флагом и гимном". Роднина сказала, когда РФ вернется в мировой спорт

Пользователи сети отнеслись к заявлению с недоверием. Некоторые считают, что пять лет – это слишком оптимистичный прогноз, учитывая политическую изоляцию. Другие критикуют депутатов и спортивных чиновников за пустые обещания и отсутствие реального влияния на международные решения.

"Россия будет в полноценном статусе, с флагом и гимном". Роднина сказала, когда РФ вернется в мировой спорт
"Россия будет в полноценном статусе, с флагом и гимном". Роднина сказала, когда РФ вернется в мировой спорт
"Россия будет в полноценном статусе, с флагом и гимном". Роднина сказала, когда РФ вернется в мировой спорт
"Россия будет в полноценном статусе, с флагом и гимном". Роднина сказала, когда РФ вернется в мировой спорт

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня Роднина сделала невероятное по своей циничности заявление об отстранении российских спортсменов. Депутат Государственной думы со свойственным для представителей РФ лицемерием назвала санкции в отношении атлетов с 2022 года непонятными и несправедливыми.

"Россия будет в полноценном статусе, с флагом и гимном". Роднина сказала, когда РФ вернется в мировой спорт

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