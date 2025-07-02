'Россия будет в полноценном статусе, с флагом и гимном'. Роднина сказала, когда РФ вернется в мировой спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила мнение, что к Олимпиаде 2030 года Россия может вернуться в международный спорт в полном статусе – с национальным флагом и гимном. Сейчас российские спортсмены участвуют в соревнованиях только под нейтральным флагом, а во многих дисциплинах и вовсе отстранены.

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"Выступать с флагом и гимном России – желание святое. Но в каком статусе и когда нас допустят, будут решать не спортсмены. В командных видах спорта мы до сих пор не допущены. Возможно, на следующей Олимпиаде мы будем в полноценном статусе. Да, пять лет – не очень оптимистично, но как есть", – заявила Роднина в интервью "Матч ТВ", отметив, что в этом направлении работают Минспорт, Олимпийский комитет и правительство.

Пользователи сети отнеслись к заявлению с недоверием. Некоторые считают, что пять лет – это слишком оптимистичный прогноз, учитывая политическую изоляцию. Другие критикуют депутатов и спортивных чиновников за пустые обещания и отсутствие реального влияния на международные решения.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня Роднина сделала невероятное по своей циничности заявление об отстранении российских спортсменов. Депутат Государственной думы со свойственным для представителей РФ лицемерием назвала санкции в отношении атлетов с 2022 года непонятными и несправедливыми.

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