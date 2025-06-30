Олимпийская чемпионка Ирина Роднина сделала невероятное по своей циничности заявление об отстранении российских спортсменов. Депутат Государственной думы со свойственным для представителей РФ лицемерием назвала санкции в отношении атлетов с 2022 года непонятными и несправедливыми.

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Такое мнение Роднина озвучила в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что в отношении россиян якобы действуют двойные стандарты, которые сильно обижают спортсменов из страны-агрессора.

"Очень обидно, что российский спорт столько лет находится в изоляции. Обида в первую очередь из-за того, что непонятно, по каким принципам нас отстранили в 2022 году. Одним странам разрешают соревноваться, а России – нет. Двоякая ситуация вызывает обиду. Предвзятое отношение к российским спортсменам было всегда, к сожалению. С одной стороны, нам уже не привыкать к этому, с другой стороны, хочется объективности в вопросе допуска на международные соревнования", – сказала Роднина.

Эта россиянка забыла озвучить, что путинская Россия в феврале 2022 года развязала преступную войну, направленную на уничтожение Украины, ее народа и государственности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили потребовал от украинцев "научиться здороваться" с представителями РФ.

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