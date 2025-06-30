"Очень обидно": чемпионка ОИ из РФ заявила, что не понимает, почему россиян отстранили от мирового спорта
Олимпийская чемпионка Ирина Роднина сделала невероятное по своей циничности заявление об отстранении российских спортсменов. Депутат Государственной думы со свойственным для представителей РФ лицемерием назвала санкции в отношении атлетов с 2022 года непонятными и несправедливыми.
Такое мнение Роднина озвучила в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что в отношении россиян якобы действуют двойные стандарты, которые сильно обижают спортсменов из страны-агрессора.
"Очень обидно, что российский спорт столько лет находится в изоляции. Обида в первую очередь из-за того, что непонятно, по каким принципам нас отстранили в 2022 году. Одним странам разрешают соревноваться, а России – нет. Двоякая ситуация вызывает обиду. Предвзятое отношение к российским спортсменам было всегда, к сожалению. С одной стороны, нам уже не привыкать к этому, с другой стороны, хочется объективности в вопросе допуска на международные соревнования", – сказала Роднина.
Эта россиянка забыла озвучить, что путинская Россия в феврале 2022 года развязала преступную войну, направленную на уничтожение Украины, ее народа и государственности.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили потребовал от украинцев "научиться здороваться" с представителями РФ.
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