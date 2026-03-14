Российским спортсменам на Паралимпиаде-2026 пришлось финишировать под флаг Украины. Видео

Сборной России по паралыжным гонкам пришлось во время финиша эстафеты 4х2,5 км на Паралимпийских играх 2026 года в Италии "упереться" во флаг Украины, который развернули наши спортсмены . Момент попал в телетрансляцию и вызвал бурную реакцию у комментатора.

Сборная Украины по паралыжным гонкам в составе Павла Баля, Тараса Радя, Александры Кононовой и Людмилы Ляшенко завоевала "серебро". Наши соотечественники начали позировать перед телекамерами с "желто-украинским" полотнищем, и как раз в это время на шестом месте финишировали россияне.

Анастасия Багиян выступала в категории спортсменов с нарушениями зрения, её сопровождал ведущий Сергей Синякин. Иван Голубков соревновался в классе атлетов со значительным поражением ног.

Победу в гонке одержала команда США с результатом 23 минуты 24,2 секунды. Из-за ограниченной квоты российская команда выступала в составе двух участников, каждый из которых прошёл по два этапа.

Как сообщал OBOZ.UA, Баль стал первым представителем Украины, которому удалось выиграть медаль как летних, так и зимних Паралимпийских игр. В 2024-м в Париже Павел завоевал "бронзу" в велосипедном спорте (хендбайке).

