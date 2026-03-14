Впервые в истории Украины! На Паралимпиаде-2026 случилось уникальное событие

Украинский спортсмен Павел Баль стал первым представителем нашей страны, которому удалось выиграть медаль как летних, так и зимних Паралимпийских игр. Историческое достижение 39-летний спортсмен оформил на Паралимпиаде-2026 в Италии, где завоевал "серебро" в смешанной эстафете по паралыжным гонкам. В 2024-м в Париже Павел завоевал "бронзу" в велосипедном спорте (хендбайке).

Всего в дисциплине принимали участие десять сборных. Украину, кроме Баля, представляли Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко: каждый спортсмен должен был преодолеть дистанцию 2,5 км и передать эстафету следующему участнику.

На первом этапе Баль передал эстафету третьим, уступая представителю Германии 25,1 секунды. На втором этапе Радь сумел ликвидировать отставание и вывел украинскую команду на промежуточное первое место с преимуществом 29 секунд над ближайшими соперниками.

Кононова удержала лидерство после третьего этапа. На заключительном отрезке Ляшенко лидировала на половине дистанции, однако на последних метрах пропустила соперницу из США и финишировала второй.

Итоговое время сборной США составило 23:24,2. Украина отстала на 12,5 секунды и завоевала "серебро", третье место заняла команда Китая с отставанием 32,3 секунды.

Эта награда стала первой для Украины на Паралимпийских играх-2026 в паралыжных гонках. Ранее на нынешних Играх украинские спортсмены поднимались на пьедестал исключительно в парабиатлоне.

Павел Баль родился во Львовской области и в молодости уехал на заработки в Польшу. Там он попал в ДТП и после тяжелых травм пережил высокую ампутацию обеих ног, что привело к депрессии и необходимости заново искать смысл жизни.

Поддержка семьи, друзей и односельчан помогла ему не замкнуться в себе и вернуться к активной жизни. Попытки научиться ходить на протезах оказались крайне сложными, поэтому Баль начал заниматься спортом: сначала биатлоном и лыжными гонками, а позже переключился на велоспорт на ручном велосипеде (хендбайк).

После года тренировок он попал в сборную Украины и выступил на Паралимпиаде в Пекине. Позже спортсмен сосредоточился на хендбайке, для которого ему помогли приобрести профессиональный велосипед. Благодаря тренировкам и правильно выбранной тактике на Паралимпиаде в Париже Баль завоевал "бронзу", а затем выиграл еще одну "бронзу" на чемпионате мира по велоспорту в Цюрихе.

