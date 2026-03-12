Российский чемпион словами Путина попытался унизить украинца и стал посмешищем

Российский борец Бозигит Исламгереев прокомментировал поступок украинца Артура Костюка на церемонии награждения, процитировав главаря России Владимира Путина. Его слова вызвали насмешки и критику в медиа и соцсетях, подчеркивая попытку унизить соперника.

Исламгереев завоевал "золото" на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в Сербии, Костюк получил "бронзу". На церемонии зазвучал российский гимн, и украинский спортсмен сошел с пьедестала, повернувшись спиной в знак протеста.

Российский борец в интервью "РИА Новости" заявил, что рад победе и что представляет Россию на международной арене в качестве фаворита. Комментируя реакцию Костюка, он подчеркнул, что спорт вне политики, и добавил слова президента: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица".

Пользователи соцсетей высмеяли Исламгереева за противоречие: "Спорт вне политики и тут же процитировал президента. Тут противоречий нет, спорт вне политики", – написал один из комментаторов. Другие отмечали, что такой подход выглядит как повторение слов своего лидера без самостоятельного мнения: "Какой президент, такие и попугаи".

