Украинский чемпион мира из-за гимна России устроил бунт на церемонии награждения Евро-2026 по вольной борьбе. Видео

Украинский борец Артур Костюк во время церемонии награждения на чемпионате Европы U23 по вольной борьбе, который проходит в Сербии демонстративно отвернулся во время исполнения гимна России. 17-летний чемпион мира и чемпион Европы U17 2025 года в категории до 80 кг завоевал "бронзу", но не стал мириться с тем, что представителей РФ допустили до турнира с национальной символикой.

Молодежный чемпионат Европы стал первым официальным стартом с 2021 года, на котором российским спортсменам разрешили выступать со своими флагом и гимном после смягчения ограничений по обновленным рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Инцидент произошел в последний день соревнований среди борцов вольного стиля. На турнире сборная Украины завоевала две награды: "бронзовыми" призерами стали Андрей Шокалюк и Артур Костюк.

Костюк выступал в категории до 86 кг и поднялся на пьедестал вместе с представителем России, который выиграл "золото". Во время церемонии награждения, когда началось исполнение российского гимна, украинский спортсмен покинул свое место на пьедестале и повернулся спиной к флагштокам с флагами.

