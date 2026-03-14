Российский чемпион мира по боксу завершил карьеру, лишившись зубов из-за весогонки

Российский чемпион мира по боксу Федор Чудинов завершил карьеру после того, как постоянные весогонки и переносы боёв привели к серьёзным проблемам с зубами. Он сообщил о решении уйти из спорта в эфире передачи "Завтрак чемпиона".

Чудинов отметил, что последний бой провёл в конце 2022 года и после этого понял, что дальнейшего развития в карьере не будет. Он объяснил, что частые переносы боёв и необходимость держать вес привели к длительной недоедающей диете, из-за которой начались серьёзные проблемы с зубами — половина из них уже была потеряна.

Боксер подчеркнул трудности тренерской работы и воспитания детей в спортивной среде, добавив, что "тренерский труд — самый неблагодарный", и привёл пример с ребёнком, который хочет заниматься боксом. Чудинов также рассказал о личных трудностях и терпении в быту, отметив, что "какие-то моменты нужно терпеть".

Фёдор Чудинов, родившийся 15 сентября 1987 года в Братске, завершил карьеру в профессиональном боксе во второй средней весовой категории. Он является заслуженным мастером спорта России и братом боксёра Дмитрия Чудинова.

За карьеру Чудинов завоевал титулы чемпиона мира по версии WBA: временного (2014—2015), регулярного (2015—2016) и суперчемпиона (2016). Также он становился чемпионом по версиям WBA International (2017—2019), WBA Continental (2019) и WBA Gold (2019—2022).

Как сообщал OBOZ.UA, 16 февраля 2026-го президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против десяти российских спортсменов, в том числе и против Федора Чудинова.

В 2020-м британский боксер Умар Садик был госпитализирован в одну из больниц Москвы после поражения от Чудинова.

В декабре 2017 года Федор Чудинов победил канадца Райана Форда и завоевал титул интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

