"Нельзя закрывать глаза на поддержку агрессии": Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против десяти российских спортсменов. Речь идет об атлетах, которые поддерживают агрессию РФ, причастны к похищению украинских детей и незаконно посещают временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Там отметили, что этот санкционный пакет был сформирован на основе петиции, которую подготовил украинский скелетонист, член национальной олимпийской сборной команды Украины Владислав Гераскевич.

Среди подсанкционных лиц – те, кто посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей и временно оккупированный полуостров Крым. В списке оказались спортсмены, которые публично оправдывают российскую агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий, собирают средства для российских оккупантов и проводят мероприятия для украинских детей, которых незаконно похитила Россия.

"Этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире – сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость", – подчеркнул президент.

Накануне, 15 февраля, Зеленский объявил о подготовке нового санкционного пакета против российских лиц. Обращение главы государства прозвучало в конце 1453-го дня полномасштабной войны и касалось ситуации вокруг Олимпиады.

"Готовим новый санкционный пакет в отношении российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне. Документы уже подготовлены", – заявил президент.

Петиция Гераскевича

Ранее Владислав Гераскевич зарегистрировал петицию о введении санкций против спортсменов страны-агрессора, которые поддерживают войну против Украины.

"Введение Украиной санкций против российских спортсменов станет первым шагом к введению против них санкций странами-партнерами Украины. Это сделает невозможным их выступления на международной арене, которые они используют для поддержки войны против Украины", – говорится в заявлении украинского спортсмена.

В списке Гераскевича фигурируют:

Ангелина Мельникова – поддерживала в соцсетях российскую агрессию против Украины;

Светлана Гомбоева – неоднократно посещала аннексированный Крым;

Яна Егорян – амбасадорка подсанкционной организации "Здоровое отечество", причастной к похищению украинских детей;

Евгений Байдусов – посещал аннексированный Крым;

Имам Ганишов – посещал временно оккупированную Запорожскую область и временно оккупированный Севастополь. Также распространял в соцсетях материалы в поддержку агрессии РФ;

Мадина Таймазова – участвовала в пропагандистском мероприятии, направленном на легитимизацию депортации украинских детей с ВОТ Украины;

Владислав Ларин – призвал россиян к поддержке и финансированию оккупантов, участвующих в вооруженной агрессии против Украины;

Максим Храмцов – участвовал в пропагандистском мероприятии и провел спортивный мастер-класс для детей во временно оккупированном Донецке;

Федор Чудинов – посетил временно оккупированную Луганскую область, где провел пропагандистские спортивные мероприятия с украинскими детьми.

Кто оказался под санкциями

Как стало известно из приложения к указу президента №123/2026, санкции были применены к таким российским спортсменам: Евгений Байдусов, Имам Ганишов, Светлана Гомбоева (Дашанимаева), Яна Егорян, Владислав Ларин, Ангелина Мельникова, Мадина Таймазова, Максим Храмцов и Федор Чудинов.

Таким образом, ограничения наложили на всех из списка Гераскевича, а также на президента Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский встретился в Мюнхене с украинским скелетонистом, членом национальной олимпийской сборной команды Украины Владиславом Гераскевичем и его отцом, тренером сборной Украины по скелетону Михаилом Гераскевичем. Он вручил Владиславу орден Свободы.

