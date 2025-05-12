Российский боксер разгромно проиграл бой за право подраться с Ломаченко. Видео

Российский боксер Заур Абдуллаев (20-2, 12 КО) без шансов проиграл бой американцу Раймонду Мураталье (23-0, 17 КО) за звание временного чемпиона мира в легком весе по версии Международной федерации бокса (IBF). Поединок прошел все 12 раундов в Сан-Диего и завершился разгромной победой представителя США единогласным решением судей 119-109, 118-110, 119-108.

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Абдуллаев более активно начал поединок, стараясь перебить соперника. Россиянин старался быстро двигаться и работать на ближней дистанции, чем несколько подавил Мураталью. Однако со временем американец сбил уверенность представителя страны-агрессорки и начал наращивать темп.

В итоге американец просто измотал оппонента и победил на карточках всех трех судей. Мураталья стал обладателем пояса временного чемпиона IBF и претендентом на бой с полноценным чемпионом Василием Ломаченко (17-3, 12 КО).

"Сейчас я стал обязательным претендентом на поединок против Ломаченко. Для меня было бы честью подраться с ним", – сказал Мураталья после победы над Абдуллаевым.

Ранее американский промоутер Боб Арум признался, что с марта не получал никаких новостей от Ломаченко по поводу его будущего.

Последний бой Ломаченко провел ровно год назад – 12 мая 2024-го, когда остановил Джорджа Камбососа-младшего в 11-м раунде и завоевал вакантный титул IBF. Пояс до сих пор числится за украинцем, но в ближайшее время от него ожидают решения о будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко был замечен на чемпионате Украины по боксу, который принимала Одесса, где он озадачил фанатов внешним видом. А экс-чемпион Александр Гвоздик предположил, что его соотечественник уже завершил карьеру.

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