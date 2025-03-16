Ломаченко увидели в Одессе. То, как сейчас выглядит знаменитый боксер-чемпион, поразило болельщиков. Фотофакт

Бывший обладатель мировых титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) приехал в Одессу посмотреть поединки чемпионата Украины по боксу. Снимки с 37-летним уроженцем Белгород-Днестровского начали массово постить зрители и участники.

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Первым совместную фотографию с Василием разместил известный украинский средневес Евгений Хитров (20-2, 17 КО).

Позже кадры выложила и молодая запорожская боксерша Ольга Шалимова. Девушка сфотографировалась и с Анатолием Ломаченко - отцом Василия.

Появление чемпиона IBF спровоцировало настоящий ажиотаж в соцсетях. В комментариях поклонники разделились на два лагеря: одни восторгались боксером, а вторые недоумевали, откуда столько радости от человека с откровенно пророссийскими взглядами.

Не смогли удержаться болельщики и от обсуждения внешного вида. Некоторые пришли к выводу что Василий набрал вес.

Ранее Ломаченко получил ультиматум от Международной федерации бокса (IBF), которая выдала украинцу медицинское исключение на проведения обязательной защиты пояса, однака пригрозила лишением титула.

Ломаченко планировал вернуться в бокс в 2025 году, чтобы провести защиту пояса, который он завоевал в мае-2024, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

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