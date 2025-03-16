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Ломаченко увидели в Одессе. То, как сейчас выглядит знаменитый боксер-чемпион, поразило болельщиков. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
7,1 т.
Ломаченко увидели в Одессе. То, как сейчас выглядит знаменитый боксер-чемпион, поразило болельщиков. Фотофакт

Бывший обладатель мировых титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) приехал в Одессу посмотреть поединки чемпионата Украины по боксу. Снимки с 37-летним уроженцем Белгород-Днестровского начали массово постить зрители и участники.

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Ломаченко увидели в Одессе. То, как сейчас выглядит знаменитый боксер-чемпион, поразило болельщиков. Фотофакт
Ломаченко увидели в Одессе. То, как сейчас выглядит знаменитый боксер-чемпион, поразило болельщиков. Фотофакт

Первым совместную фотографию с Василием разместил известный украинский средневес Евгений Хитров (20-2, 17 КО).

Ломаченко увидели в Одессе. То, как сейчас выглядит знаменитый боксер-чемпион, поразило болельщиков. Фотофакт

Позже кадры выложила и молодая запорожская боксерша Ольга Шалимова. Девушка сфотографировалась и с Анатолием Ломаченко - отцом Василия.

Ломаченко увидели в Одессе. То, как сейчас выглядит знаменитый боксер-чемпион, поразило болельщиков. Фотофакт
Ломаченко увидели в Одессе. То, как сейчас выглядит знаменитый боксер-чемпион, поразило болельщиков. Фотофакт

Появление чемпиона IBF спровоцировало настоящий ажиотаж в соцсетях. В комментариях поклонники разделились на два лагеря: одни восторгались боксером, а вторые недоумевали, откуда столько радости от человека с откровенно пророссийскими взглядами.

Ломаченко увидели в Одессе. То, как сейчас выглядит знаменитый боксер-чемпион, поразило болельщиков. Фотофакт

Не смогли удержаться болельщики и от обсуждения внешного вида. Некоторые пришли к выводу что Василий набрал вес.

Ломаченко увидели в Одессе. То, как сейчас выглядит знаменитый боксер-чемпион, поразило болельщиков. Фотофакт
Ломаченко увидели в Одессе. То, как сейчас выглядит знаменитый боксер-чемпион, поразило болельщиков. Фотофакт

Ранее Ломаченко получил ультиматум от Международной федерации бокса (IBF), которая выдала украинцу медицинское исключение на проведения обязательной защиты пояса, однака пригрозила лишением титула.

Ломаченко планировал вернуться в бокс в 2025 году, чтобы провести защиту пояса, который он завоевал в мае-2024, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

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