"Ломаченко уже все": экс-чемпион мира поделился информацией о карьере украинца

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО), вероятнее всего, больше не появится на ринге, хотя и хотел бы это сделать. 37-летний боксер из Белгород-Днестровского столкнулся с проблемами со здоровьем, которые мешают ему полноценно заниматься спортом.

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Об этом в интервью Youtube-каналу ESNEWS рассказал экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО). Уроженец Харькова, который несколько лет проживает в США, отметил, что до него доходили слухи о завершении карьеры экс-партнера по олимпийской сборной Украины.

"Что я думаю о поединке Рэймонда Муратальи против Василия Ломаченко? Все зависит от того, действительно ли Лома хочет драться, ведь я слышал, что он уже все. Я не знаю. Его команда ничего не объявляет, они молчат. Я слышал, что он ждет результатов МРТ. Эти результаты должны прийти из космоса или из другой галактики? Чего они ждут? Эти результаты или есть у них, или нет", – сказал Гвоздик.

Ломаченко планировал вернуться в бокс в 2025 году, чтобы провести защиту пояса, который он завоевал в мае-2024, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

Ранее Василий получил ультиматум от Международной федерации бокса (IBF), которая выдала украинцу медицинское исключение на проведения обязательной защиты пояса, однака пригрозила лишением титула.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко был замечен на чемпионате Украины по боксу, который принимала Одесса, озадачив фанатов внешним видом

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