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"Ломаченко уже все": экс-чемпион мира поделился информацией о карьере украинца

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
3,2 т.
Ломаченко Гвоздик

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО), вероятнее всего, больше не появится на ринге, хотя и хотел бы это сделать. 37-летний боксер из Белгород-Днестровского столкнулся с проблемами со здоровьем, которые мешают ему полноценно заниматься спортом.

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Об этом в интервью Youtube-каналу ESNEWS рассказал экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО). Уроженец Харькова, который несколько лет проживает в США, отметил, что до него доходили слухи о завершении карьеры экс-партнера по олимпийской сборной Украины.

Гвоздик
"Ломаченко уже все": экс-чемпион мира поделился информацией о карьере украинца

"Что я думаю о поединке Рэймонда Муратальи против Василия Ломаченко? Все зависит от того, действительно ли Лома хочет драться, ведь я слышал, что он уже все. Я не знаю. Его команда ничего не объявляет, они молчат. Я слышал, что он ждет результатов МРТ. Эти результаты должны прийти из космоса или из другой галактики? Чего они ждут? Эти результаты или есть у них, или нет", – сказал Гвоздик.

"Ломаченко уже все": экс-чемпион мира поделился информацией о карьере украинца
"Ломаченко уже все": экс-чемпион мира поделился информацией о карьере украинца

Ломаченко планировал вернуться в бокс в 2025 году, чтобы провести защиту пояса, который он завоевал в мае-2024, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

Ранее Василий получил ультиматум от Международной федерации бокса (IBF), которая выдала украинцу медицинское исключение на проведения обязательной защиты пояса, однака пригрозила лишением титула.

"Ломаченко уже все": экс-чемпион мира поделился информацией о карьере украинца

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко был замечен на чемпионате Украины по боксу, который принимала Одесса, озадачив фанатов внешним видом

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