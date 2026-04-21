Российские оккупанты разбили лучший легкоатлетический манеж Украины: фото и эмоциональная реакция олимпийских призерок и звезд спорта

В ночь на 21 апреля российские оккупанты атаковали Сумской государственный университет. В результате атаки вражеских беспилотников значительные повреждения получил легкоатлетический манеж СумГУ. На арене, которая до начала полномасштабного вторжения регулярно принимала чемпионаты Украины в помещении, выбиты окна и частично уничтожены конструкции.

На разрушение одного из лучших легкоатлетических комплексов страны уже отреагировали звезды украинского спорта.

"Трудно найти слова, чтобы описать боль от того, что наш дом – лучшая критa легкоатлетическая арена в Украине – превращен в руины. Годами это было не просто здание. Именно здесь мы получали свои первые победы", – написала в своих социальных сетях призер Олимпийских игр, титулованная бегунья Анна Рыжикова.

Главный тренер сборной Украины U18 и U20 вспомнила, что всего за несколько часов до начала полномасштабного вторжения в 2022 году они еще были на арене: "Тренировались на этой самой дорожке. Эта арена была не просто объектом. Она была вторым домом, который принимал спортсменов со всех уголков Украины. Видеть ее такой – означает видеть, как часть нашей жизни разрушена".

"Сегодня россияне разбили один из лучших легкоатлетических манежей в Украине. Для меня это не просто здание. Это 15 лет моей жизни. Это история украинской легкой атлетики. Это манеж с пологими виражами, которых больше нигде не было – здесь ты бежал быстрее, чем где-либо. Каждый год я ждала февраля, чтобы выступить здесь на чемпионате Украины", – написала двукратная чемпионка Европейских игр, бегунья Ольга Ляхова.

"Здесь тренировались дети. Здесь росли будущие чемпионы. Теперь – стены, выбитые окна и тишина. Я не понимаю, для чего эта война. В мире столько всего надо строить, развивать, создавать – а кто-то продолжает разрушать. Я хочу мира. Я хочу жить без войны. И сейчас ощущение, что третья мировая уже совсем рядом", – подчеркнула спортсменка.

С болью откликнулась призер чемпионатов мира в прыжках в высоту Юлия Левченко: "Наша невероятная и любимая арена. Это сильно ранит. Я верю, что мы все отстроим и все будет хорошо. И мы вернемся туда, чтобы прыгать еще много и много раз".

"Арена в Сумах была не только местом для тренировок в зимний период, это было место силы и воспоминаний. И сейчас Россия уничтожила ее, но она никогда не уничтожит воспоминания и эмоцию, которые связаны с замечательным местом", – отметила олимпийская призерка в эстафете 4х100 метров Кристина Стуй.

