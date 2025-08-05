Лежали моторы от 'шахедов': пока россияне впервые за 6 лет брали награды на водном чемпионат мира и пели гимн, РФ ударила по украинским аренам

В эти выходные в Сингапуре закончился чемпионат мира по водным видам спорта, где в "нейтральном" статусе Международная федерация и организаторы допустили представителей РФ, которая продолжает убивать украинцев, а в течение турнира ударила по двум центрам подготовки пловцов и прыгунов в воду. Сначала в руины россияне пытались превратить детско-юношескую спортивную школу в Ингулецком районе Кривого Рога, а затем и спорткомплекс в Николаеве.

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Из-за того, что Бюро Всемирной федерации водных видов спорта – World Aquatics – прогнулось под давлением страны-террористки России и ее друзей, на чемпионате мира в Сингапуре впервые за шесть лет соревновались так называемые "нейтральные" атлеты, которые не осудили режим Путина за нападение на Украину.

На турнире россияне выиграли 18 наград, среди которых целых шесть золотых – на фоне единственного серебра Алексея Середы в прыжках в воду с 10-метровой вышки. К тому же они одерживали победы в командных видах в плавании – в комбинированной смешанной эстафете 4×100 метров и такой же комбинированной мужской эстафете, хотя МОК вроде бы давал рекомендации не допускать атлетов-агрессоров в командных соревнованиях.

Но чем дальше, тем больше мировых федераций игнорируют указания Международного олимпийского комитета, а тот вообще не спешит хоть как-то на это реагировать. А тем временем россияне убивают украинских атлетов и уничтожают арены и залы для их подготовки.

Так, в ночь на 23 июля враг совершил массированную атаку "шахедов" на Кривой Рог. Одной из целей россиян стала детско-юношеская спортивная школа Ингулецкого района, которая на утро чудом не превратилась в руины, но, несмотря на серьезные разрушения, каркас здания устоял.

"Сильно поврежден плавательный бассейн, все спортивное здание. Надеемся, что нам помогут с его восстановлением и ремонтом, чтобы дети как можно скорее приступили к занятиям", – отметил тогда директор ДЮСШ Петр Малыш, а тем временем коммунальные службы и неравнодушные люди убирали обломки комплекса, разбитое стекло и куски бетона.

"Работы на месте прилета начались еще ночью. Сразу прибыли ГСЧСники, потушили пожар, убрали обломки шахедов. Здесь даже моторы лежали. Утром приехал "Кривбассводоканал", пришли посторонние люди помогать. Спасибо им за это. Сейчас нам должны привезти стройматериалы, чтобы сегодня зашить первый этаж. Остальные – позже. Далее – капитальный ремонт", – отмечал Малыш.

А потом во время ракетной атаки по Николаеву 3 августа был поврежден спорткомплекс "Водолей" – база, где тренируются представители синхронного плавания и прыжков в воду. Взрывной волной в здании выбило все окна, после чего работники комплекса еще долго убирали помещение и прилегающую территорию от осколков стекла.

А довольные российские спортсмены тем временем, вернувшись домой, на камеры пели гимн страны-террористки, дождавшись поздравлений даже от кремлевского диктатора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с Россией, которую допустили на ЧМ по водным видам спорта, произошел исторический провал.

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