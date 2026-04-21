Российские гимн и флаг впервые официально вернули в международный спорт. Появилось видео с соревнований World Aquatics

Российская женская сборная по водному поло первой среди национальных команд вернулась к выступлениям с официальной символикой на международном уровне. На турнире под эгидой World Aquatics прозвучал гимн РФ и был поднят национальный флаг перед матчем.

Во вторник команда России сыграла против Аргентины во втором дивизионе Кубка мира на Мальте и одержала победу со счетом 33:11. Перед началом встречи организаторы провели церемонию с исполнением гимна и поднятием триколора.

13 апреля 2026 года Международная федерация водных видов спорта приняла решение полностью снять ограничения с российских и белорусских спортсменов. Новые правила позволяют им выступать с национальной символикой и распространяются на все дисциплины: плавание, открытая вода, артистическое плавание, прыжки в воду и водное поло.

Отметим, что после решения World Aquatics вернуть РФ, ряд стран Северной Европы, включая Швецию, Финляндию и Норвегию, объявили о намерении не принимать турниры под эгидой организации в знак протеста.

Президент федерации Хусейн Аль-Мусаллам объяснил позицию: "стремление к мирным соревнованиям" и сохранение нейтралитета спорта вне политики.

Решение рассматривается как прецедент в контексте подготовки к Олимпийским играм 2028 года, поскольку фактически отменяет требования о нейтральном статусе для данного вида спорта.

