Польша отказалась впускать российских спортсменов на чемпионат Европы

Польша не допустит российских и белорусских спортсменов к участию в чемпионате Европы по прыжкам в воду, который запланирован на 2027 год. Об этом заявили в Польском союзе плавания, комментируя решение World Aquatics о возвращении атлетов из этих стран в международные соревнования под национальными флагами.

Президент Польского союза плавания Отилия Енджейчак в эфире polskieradio24.pl подтвердила, что соответствующая позиция уже доведена до европейской федерации. Она заявила: "Если ситуация с войной не изменится, мы не допустим спортсменов из России и Беларуси к участию в чемпионате Европы по прыжкам в воду, который пройдет в Польше в 2027 году". По ее словам, это официальная позиция организации.

Решение World Aquatics предполагает возвращение российских и белорусских спортсменов к международным стартам в национальных командах, а также возможность использования гимна в случае побед. В федерации считают, что это шаг к их полному возвращению на крупнейшие турниры, включая потенциальное участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

В Польском союзе плавания выступили против такого подхода. Енджейчак отметила: "Мы считаем, что пока продолжается вооруженная агрессия России против Украины, спортсмены из России и Беларуси не должны выступать под своими флагами на международных соревнованиях".

При этом в организации подчеркнули, что не будут бойкотировать турниры, где допускаются спортсмены этих стран. По словам руководства, отказ от участия мог бы негативно сказаться на карьере польских спортсменов.

Ранее Польша уже блокировала участие российских и белорусских спортсменов в международных стартах, в частности чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Люблине. Тогда их не допустили к соревнованиям, сославшись на организационные и процедурные причины, из-за чего регистрация команд не была завершена в установленные сроки.

Как сообщал OBOZ.UA, Североевропейские федерации плавания (Эстония, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Исландия и Фарерские острова) отказались поддержать решение о возвращении российских и белорусских спортсменов с национальной символикой.

