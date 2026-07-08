Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и официально сменила гражданство

16-летняя фигуристка Кира Трофимова получила разрешение Международного союза конькобежцев на выступления за сборную Беларуси на международных соревнованиях. Для оформления перехода спортсменке был выдан специальный сертификат, подтверждающий право представлять новую страну.

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По информации РИА Новости, во вторник Трофимова получила от ISU документ clearance certificate. Такой сертификат выдается спортсменам при наличии гражданства новой страны либо после проживания на ее территории в течение установленного срока.

О переходе фигуристки стало известно еще в мае 2026 года. Тогда Федерация фигурного катания на коньках России выдала спортсменке открепление, необходимое для смены спортивного представительства.

Трофимова занимается в академии "Ангелы Плющенко" под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На юниорском уровне она входила в число заметных российских одиночниц.

В числе ее результатов: победа на первенстве Центрального федерального округа в 2024 году, "золото" первенства Московской области в категории КМС, "серебро" первенства Московской области 2025 года, а также призовые места на всероссийских соревнованиях и этапах юниорских турниров. Теперь фигуристка сможет представлять Беларусь на международной арене под эгидой ISU.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр сменит спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан.

В последние годы воспитанники академии "Ангелы Плющенко" уже переходили под флаги других стран. Софья Самоделкина стала выступать за Казахстан, а Софья Титова перешла в Армению.

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