Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Российская фигуристка Кира Трофимова приняла решение сменить спортивное гражданство и будет представлять Беларусь. 16-летняя спортсменка уже получила релиз от Федерации фигурного катания России и ожидает специальный документ от ISU для допуска к международным юниорским турнирам.

Видео дня

По информации РИА Новости, решение о переходе подтверждают сразу несколько независимых источников. После оформления всех документов Трофимова сможет выступать за сборную Беларуси уже со следующего сезона, если команда получит допуск к международным соревнованиям.

За последние годы фигуристка добилась ряда заметных результатов на российских стартах в категории КМС. В октябре 2023 года она завоевала "бронзу" этапа юниорского Гран-при России "Край курая" в Уфе. На первенстве России среди юниоров в 2024 году спортсменка заняла шестое место, набрав 199,22 балла по сумме двух программ.

В 2025 году Трофимова стала серебряным призером первенства Московской области с результатом 189,98 балла, а также выиграла региональный турнир КМС, где получила 173,84 балла. Кроме того, фигуристка взяла "бронзу" всероссийских соревнований на призы ФФКМО и остановилась в шаге от пьедестала на турнире на призы Татьяны Тарасовой.

Трофимова выигрывала золотые медали и становилась чемпионкой на крупных межрегиональных и областных турнирах по старшему возрасту и категории КМС. Ключевыми победами в её карьере стало первенство Центрального федерального округа (ЦФО) в феврале 2024 года и первенство Московской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр сменит спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан.

В последние годы воспитанники академии "Ангелы Плющенко" уже переходили под флаги других стран. Софья Самоделкина стала выступать за Казахстан, а Софья Титова перешла в Армению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!