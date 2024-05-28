Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Победительница этапов Гран‑при России по фигурному катанию среди юниоров, призер первенства Москвы и чемпионка России по прыжкам (2022) Софья Титова получила гражданство Армении, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Федерацию фигурного катания Армении. 15-летняя москвичка занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

"Вопрос с гражданством Армении у Титовой решен. Фигуристка может представлять Армению на законных основаниях", – сообщили в армянской федерации.

В прошлом сезоне Титова заняла первое место на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, третье место на всероссийских соревнованиях "Сердце России", а также десятое место на всероссийских соревнованиях "Идель".

Титулованная спортсменка уже получила открепление от Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Отметим, что после событий 24 февраля прошлого года в России идет массовый отток спортсменов.

Так, недавно чемпион Европы 2020 года по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг и призер чемпионатов России (2013, 2015, 2020,2021) Азамат Тускаев решил выступать за Сербию.

Действующая победительница чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 500 м Кристина Силаева будет соревноваться под флагом Казахстана. По словам 23-летней спортсменки, она уже не тренируется в РФ, а свое решение о смене гражданства приняла в начале весны.

Знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова приняла решение также выступать за сборную Франции.

Отказалась выступать за РФ и четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова, получив паспорт Дании.

До этого российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении.

Ранее стало известно, что двукратный победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров Виктор Плицев получил спортивное гражданство Северной Македонии.

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