'Динамо' за 2 минуты забило 2 гола и вышло в плей-офф Лиги чемпионов. Видео

Киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов в ответном матче обыграло шотландский "Рейнджерс" и вышло в плей-офф. Поединок на "Хэмпден Парке" завершился со счетом 0:2.

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Первая игра недельной давности завершилась вничью 1:1.

Хозяева с первых минут завладели инициативой, тотально доминируя на поле. Украинцы практически все время проводило в защите, отбивая один штурм за другим. Первую атаку динамовцы смогли организовать лишь на 10-й минуте, когда на прострел Караваев не успел Ярмоленко.

Шотландцы очень высоко прессинговали, и при быстром переходе "Динамо" из обороны в атаку, иногда "Рейнджерс" не успевал за украинцами.

Ближе к середине тайма игра выровнялось. Опасные моменты возникали на подступах к штрафным у обеих команд, но без ударов по воротам.

Первым номером играли все также хозяева, но моменты стали появляться и киевских футболистов. Особенно активничал левый фланг, но несколько потенциально опасных передач, так никто и не замкнул.

Очень неплохо Кабаев разбирался с оппонентами, однако эффективность таких действий стремилась к нулю.

В начале второго тайма "Рейнджерс" остался в меньшинстве. Жефте, который получил предупреждение в первом тайме, продолжал грубо фолить, и на 50-й минуте бразилец в борьбе за верхний мяч зарядил локтем в ухо Караваеву, получив второй "горчичник".

Благодаря этому подопечные Шовковского перевели игру на поле соперника, начали больше создавать неприятностей для шотландского голкипера, однако ударов в створ ворот было по-прежнему 0.

Первый удар в створ у "бело-синих" состоялся на 81-й минуте и вышел он очень слабым.

Однако второй и третий "выстрели" пришлись точно в цель. Спустя минуту Александр Пихаленок, который только недавно вышел на поле, точным дальним ударом под штангу вывел "Динамо" вперед.

Ошарашенные игроки "Рейнджерс" не успел прийти в себя, когда Назар Волошин, также появившийся на замене, через две минуты сделал счет 2:0.

Рейнджерс Шотландия – Динамо Киев Украина 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 82 Пихаленок, 0:2 – 84 Волошин.

Рейнджерс – Батленд, Йылмаз (Дэвис, 77), Проппер, Суттар, Тавернье, Баррон, Диоманде (Стерлинг, 68), Жефте, Лоуренс (Матондо, 85), Маккосланд (Черны, 46), Дессерс.

Динамо Киев – Бущан, Дубинчак, Мыхавко, Попов, Караваев (Биловар, 90+1), Шапаренко (Лонвейк, 90), Бражко, Буяльский (Пихаленок, 75), Кабаев (Брагару, 75), Ярмоленко (Волошин, 68), Ванат.

Предупреждения: Жефте (31), Диоманде (45).

Удаление: Жефте (50).

В плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против австрийского "Зальцбурга". Первый матч 20/21 августа 2024, ответный – 27/28 августа 2024.

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