'Динамо' упустило победу за 20 секунд до конца матча в квалификации Лиги чемпионов. Видео

Киевское "Динамо" упустило победу над шотландским "Рейнджерс" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок на "Арене Люблин" в одноименном польском городе завершился со счетом 1:1

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По первым минутам было очевидно, что шотландцы, представляю собой совсем другой уровень, чем сербский "Партизан", который "Динамо" с общим счетом 9:2 прошло этапом раньше.

Украинские футболисты в первом тайме больше владели инициативой и заслуженно забили гол. На 38-й минуте динамовцы словили соперника в переходной фразе, Йлмаз потерял мяч, его никто не смог подстраховать на фланге, после чего Ванат обыграл защитника и точно отдал на ход Кабаева. Прострельную передачу точно замкнул Ярмоленко.

В начале второго тайма у "Рейнджерс" был идеальный шанс забить гол в ответ, но удар Дессерса головой в невероятном прыжке отбил Бущан.

В концовке матча украинцы на мгновение потеряли концентрацию и это стоило им пропущенного гола. За 20 секунд до окончания последней, 4-й добавленной минуте, Дессерс выбежал из-за спины Попова и сравнял счет.

Динамо Киев Украина – Рейнджерс Шотландия 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 37 Ярмоленко, 1:1 – 90+4 Дессерс.

Динамо Киев – Бущан, Вивчаренко, Мыхавко, Попов, Караваев, Пихаленок (Буяльский, 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 69), Кабаев (Брагару, 77), Ярмоленко (Волошин, 77), Ванат.

Рейнджерс – Батленд, Йылмаз, Балогун, Суттар, Тавернье, Райт (да Силвас Диас, 46), Диоманде (Дауэлл, 80), Баррон (Стерлинг, 71), Маккосланд (Черны, 60), Лоуренс, Дессерс.

Предупреждения: Тавернье (78), Суттар (84), Дессерс (90).

Ответный матч команды проведут 13 августа в Глазго. Если Динамо одолеет и шотландцев, то в раунде плей-офф выйдет на победителя пары "Зальцбург" (Австрия) – "Твенте" (Нидерланды). При этом команде Шовковского уже гарантирован групповой этап Лиги Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, поляки Бартош Франковски и Томаш Мусяле, которые должны были работать на системе видеопомощи VAR "Динамо" – "Рейнджерс" угодили в громкий скандал. Вместе с еще одним своим товарищем они находились в состоянии алкогольного опьянения и куда-то тащили дорожный знак, что и увидели жители города.

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