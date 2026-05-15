Ребров внес 30 млн грн для залога за Ермака: что известно о влиянии экс-главы ОП на украинский футбол

Бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен в качестве части залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака. Легендарный форвард киевского "Динамо" довел общую сумму до 45.5 млн при необходимых 140 миллионах.

Об этом информирует "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ермака подозревают в том, что он был одним из членов организованной группы, которая причастна к легализации 460 млн грн на строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области.

Бывшему главе ОП объявили подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

14 марта Высший антикоррупционный суд избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

КАК ЕРМАК ВОРВАЛСЯ В УКРАИНСКИЙ ФУТБОЛ

Ребров давно дружит с Ермаком. Именно тогдашний глава ОП был главным идеологом приглашения легендарного динамовца на пост наставника национальной команды в 2023 году. "Я знаю Андрея очень давно, до того момента, как он стал помощником президента. Он очень порядочный человек. Он он он был инициатором того чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной", – рассказывал сам тренер в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Кроме того, Ермак имеет отношение и смене руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ). Приход на пост президента организации Андрея Шевченко в январе 2024 года произошел на фоне отстранения от должности Андрея Павелко, которого обвинили в финансовых махинациях и растрате средств от Европейского футбольного союза (УЕФА).

ОП не стал вмешиваться в скандал с Павелко, позволив правоохранителям довести дело до ареста функционера в ноябре-2022, а позже и его отстранения от должности президента УАФ решением суда. Это позволило Ермаку выстроить лояльную к Офису президента вертикали власти в украинском футболе.

При этом стоит добавить, что Павелко сбежал из под домашнего ареста, выехал из Украины и был объявлен в международный розыск.

