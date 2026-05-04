Сборную Украины впервые возглавит иностранец: назван штаб нового главного тренера

Новым главным тренером сборной Украины с большой долей вероятности станет итальянец Андреа Мальдера. 54-летнрий специалист заменит на этом посту Сергея Реброва, который ушел из команды после невыхода на ЧМ-2026, и станет первым в истории иностранным наставником "сине-желтых".

При этом завершается формирование штаба Мальдеры, который является креатурой президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко. По данным шоу "ТаТоТаке", наиболее вероятно, ближайшим помощник нового тренера сборной станет Мауро Тассотти, который будет отвечать за работу защитников.

Кроме того, в тренерский штаб итальянца должен войти легендарный капитан донецкого "Шахтера" и национальной команды Тарас Степаненко. Также возможно приглашение экс-тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского.

Последним местом работы Мальдеры был французский "Марсель", где он входил в тренерский штаб Роберто Де Дзерби. С 2016 по 2021 годы специалист работал в сборной Украины в качестве ассистента Шевченко, которому также помогали те же Шовковский и Тассотти.

Отмечается, что о назначении Мальдеры новым главным тренером сборной Украины может быть объявлено в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат на пост главного тренера сборной Украины Мирон Маркевич призвал руководство УАФ "быстрее заканчивать эпопею" с назначение нового наставника.

